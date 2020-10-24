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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-24 14:54:36 -
Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında ilk ziyaretini, pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 45 günde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne yaptı.

Hastanede incelemede bulunan Koca, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Koca'ya ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş eşlik etti.

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