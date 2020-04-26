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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti."

2020-04-26 19:36:15 -
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti."
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