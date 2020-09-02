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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:50:50 -
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."
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