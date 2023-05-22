  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6'lı masaya muhalif olanı hedef tahtasına koyuyorlar! Fatih Portakal'dan Sinan Oğan'a Muharrem İnce benzetmesi

'HÜDA PAR'lılar kızlarını okutmuyor' diyenler bunu bilmiyor mu?

Ekrem'i gören İstanbullu şaşkına döndü

Muhalefetin iki yüzlülüğü daha güzel anlatılamazdı! Fatih Erbakan böyle ayar çekti...

Vatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Ağıralioğlu'ndan gündem olan Kılıçdaroğlu tespiti: Neredeyse hilafet sancağını eline alacak!

Milli savaş gemileri Malezya’da boy gösterecek!

Süleyman Soylu’dan son dakika açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu: Bugünden itibaren...

Meral Akşener seçime bir hafta kala paylaştı! Gerçekten inanılmaz

BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkiler! Komşularla olumlu sinyaller verildi
Sağlık Sağlık Bakanı Koca: İnsanlık ve merhamette öndeyiz
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: İnsanlık ve merhamette öndeyiz

Yeniakit Publisher
2023-05-22 00:42:00 -
Sağlık Bakanı Koca: İnsanlık ve merhamette öndeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ay gibi kısa bir sürede deprem bölgesinde açılan 300 yataklı Hatay Defne Devlet Hastanesine ilişkin “İnsanlık ve merhamette ‘öndeyiz’” dedi.

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan Hatay Defne Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımı ile açıldı. Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan, 24 Mart tarihinde temeli atılan hastane Pazartesi günü hasta kabulüne başlayacak. 300 yatak kapasiteli hastanede 11 ameliyathane, 51 yoğun bakım yatağı, MR, tomografi, ultrason ve diğer görüntüleme cihazları ve 36 poliklinik bulunuyor. Hastanede görev yapacak sağlık personeli sayısı ise bin 44.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından “Güzel olmuş mu?” ifadelerini kullanarak hastanenin tanıtım videosunu paylaştı. Bakan Koca, “İnsanlık ve merhamette ‘öndeyiz’” ifadelerini kullanarak açılıştan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sağlık personeli ile birlikte oldukları fotoğrafı paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten uyarı! Az önce duyurdu: Altın için '28 Mayıs alarmı'! Tahmini olay oldu
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten uyarı! Az önce duyurdu: Altın için '28 Mayıs alarmı'! Tahmini olay oldu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş peş peşe tweet'ler atarak yeni yorumlarda bulundu, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Altını olanlar..
Şahan Gökbakar ve Tanju Özcan’dan büyük edepsizlik! Oy kullanan bir Suriyeliye ağır küfür ettiler
Gündem

Şahan Gökbakar ve Tanju Özcan’dan büyük edepsizlik! Oy kullanan bir Suriyeliye ağır küfür ettiler

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek dertleri Başkan Erdoğan’ı indirmek olan muhalif tayfa yurt dışında oy kullanan Suriyeli bir vatan..
14 Mayıs seçimini bilen anketçiden ikinci tur tahmini! Oran verip duyurdu
Gündem

14 Mayıs seçimini bilen anketçiden ikinci tur tahmini! Oran verip duyurdu

28 Mayıs seçimlerinde Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu olurken 14 Mayıs seçimini en yakın bilen anketçi Hakan Bayrakçı'dan dik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23