Sağlık Bakanı Koca imzasıyla 81 il valiliğine 'Personel İşlemleri' hakkında genelge gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre Kovid-19 salgını sırasında her ne sebeple olursa olsun istifa etmek isteyen personelin söz konusu talebi kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine göre, yaş sınırı nedeniyle emekli olacaklar ile engelli emekli olacaklar için emeklilik prosedürü oluşturulmayacak.

Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, halk sağlığı hizmetinde ihtiyaç duyulduğunda iller arasında geçici olarak görevlendirilen personel derhal ayrılacak ve görev yerlerine gidecektir.