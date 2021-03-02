  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 kapsamında illerin risk kategorilerini belirlemede, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı, PCR testlerinin pozitiflik ve yoğun bakımların doluluk oranı ile entübe hasta artışının dikkate alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 08:56:00 -
Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kontrollü Normalleşme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailliler yazdı: Bu gelişme ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir
Dünya

İsrailliler yazdı: Bu gelişme ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir

İsrail basını, 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun ABD-Türkiye yakınlaşmasını sağlayabileceğini yazdı...
Erdoğan 'koronavirüs' kararlarını açıkladı! Düşük ve orta dereceli illerde kısıtlama kalktı!
Gündem

Erdoğan 'koronavirüs' kararlarını açıkladı! Düşük ve orta dereceli illerde kısıtlama kalktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih belli oldu! Türkiye ve Katar'dan askeri hamle
Gündem

Tarih belli oldu! Türkiye ve Katar'dan askeri hamle

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri, 2-31 Mart arasında Katar'da ortak tatbikat icra ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay