Sağlık Bakanı Koca: “Geleneksel tıp uygulamalarını modern tıbba entegre olacak şekilde yapılandırdık”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi kapsamında düzenlenen ödül törenine katıldı. Bakan Koca, törende yaptığı konuşmada, “Geleneksel tıp uygulamalarını modern tıbba entegre olacak şekilde yapılandırdık.” dedi.

24-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" konulu 2’nci Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT), Türkiye ve dünyanın birçok farklı noktasından katılımcıların yoğun ilgisi eşliğinde devam ediyor. Kongrenin 3’üncü gününde çeşitli alanlarda ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İnsanoğlu bilmediği, aklıyla kavrayamadığı pek çok şeyden korkar. Bu kongrede konuşulan konuların pek çoğu hakkında eğitim hayatımız boyunca bilgilenmedik. Çünkü pek çoğumuzun öğretim hayatında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları Ortodoks tıbbın kabul etmediği, hatta reddettiği uygulamalardı. Günümüzde sağlık profesyonelleri bu yaklaşımdan giderek uzaklaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü de yıllar boyunca sürdürdüğü geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını reddeden tutumunu bir yana bırakarak dünyada kültürel birikimin neticesi olan bu uygulamaları bilimsel bir zeminde ele alınmasını destekleyen bir yaklaşım sağladı. DSÖ, GETAT uygulamalarını modern sağlık sistemlerini güçlendirecek yollardan birisi olarak teşvik etmektedir. Ülkemizde de bu uygulamalar modern tıbba entegre bir şekilde yürütülecek şekilde yapılandırılmıştır. Öncelikle bu uygulamaların yapılma izni sadece hekimlerde olacak şekilde bir uygulama yönetmeliği çıkartılmıştır. Bu sayede eğitimi olmayan kişilerin merdiven altı uygulamaları yapması yasaklanmıştır. Sonra da dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliğini yayınladık. Bu yönetmelikle uygulamanın doğru kişi eliyle, doğru vakıada, doğru dozda, kanıta dayalı geliştirilmiş usullerle uygulanmasını temin etmeyi hedefliyoruz. Bu yönetmelikle GETAT uygulamalarının modern tıpla entegre bir şekilde, kanıta dayalı metodolojiler temelinde yürütülmesini hedefledik. Modern tıp uygulamalarında bir ilacın veya tıbbi cihazın klinik araştırmaları hangi yöntemlerle yapılıyorsa bizim yayınladığımız araştırmalar yönetmeliği de aynı şartları getirmekteydi.” dedi.

“GETAT uygulamalarını bilimsel koşullarda değerlendireceğiz”

Bakan Koca, “GETAT uygulamalarını bilimsel zeminde değerlendirip, uygun koşulları sağlıyorsa yaygınlaştıracağız. Bir uygulamanın çalışması yapılacaksa aynen modern uygulamalarda olduğu üzere uygun vakıalarda önce hayvan deneyleri, sonra insan üzerindeki klinik yöntemlerle çalışmasının yapılması sağlanacaktır. Aynı alışıldık klinik çalışmalar gibi bu çalışmalarda da insan hakları ve etik yaklaşımlar öncelenmektedir. Bu çalışmaların modern tıbbı uygulamalarla entegre olacak şekilde uygulanması da çalışmalarda gözetilen bir yaklaşımımız olacaktır. Geleneksel tıp uygulamalarında bu kadar detaylı çalışma koşullarının getirilmesi bir ilktir. Bu sayede bilimsel zeminde geliştirilen çalışmaların sonuçlarını ileri ki yıllarda bu kongrelerde ve bilimsel yayın ortamlarında daha etkili olarak sunabileceğiz, yapılan çalışmaları birbiri ile kıyaslayabileceğiz. Bilimsel koşulları gözeten, kıyaslanabilen ve tekrarlanabilen çalışmalar bu alanda ülkemiz çalışmalarının daha öne çıkmasını sağlayacaktır. GETAT uygulamalarının sağlık beyanı ile uygulanmasını biz önemli bir merhale olarak görüyoruz. Ancak gelecekteki hedefimiz bu uygulamaların tamamen Sağlık Bakanlığı kontrolünde ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış uygulamalar şeklinde tatbikidir.” ifadelerini kullandı.

2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ödülleri sahiplerini buldu

Sağlık Bakanı Koca, konuşmasının ardından çeşitli alanlarda ödüle layık görülen isimlere ödüllerini takdim ederek, kendilerini tebrik etti. Törende, Süheyl Ünver Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Genç Araştırmacı ödülünü Prof. Dr. Duygu Dayanır, Sabuncuoğlu Şerefeddin Geleneksel Tıp ve Tamamlayıcı Bilim Ödülünü Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit ve İbni Sina Geleneksel Tıp ve Tamamlayıcı Geleneksel Tıp Yaşam Boyu Tıp Ödülü ise Prof. Dr. Cemal Çevik aldı.