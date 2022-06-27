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Gündem Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Cümlem çarpıtıldı
Gündem

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Cümlem çarpıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yasayı hekimlere anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 23:56:00 -
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Cümlem çarpıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yasayı hekimlere anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, malpraktis yasasını, hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığı "Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz." cümlesiyle yasayı gerektiren süreci tarif ettiğini vurguladı.

Paylaşımında hekimlerle konuşmasının videosuna da yer veren Koca, "Gerçek videoda, çarpıtma ise kasta girer." ifadelerini kullandı.

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