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Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-01 23:17:37 -
Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret ederek hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaştığını belirtti.

Hastane binasını da gezerek incelemelerde bulunan Koca paylaşımında, "Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla Açık MR Cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.

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