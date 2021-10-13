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Sağlık Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin Kovid-19 hastaları içindeki oranının arttığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 10:30:00 -
Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan Kovid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

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