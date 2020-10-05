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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız."

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:57:44 -
Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız."
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