  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız 1573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (yüzde 6.6) düşmeye devam ediyor."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız 1573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (yüzde 6.6) düşmeye devam ediyor."

Yeniakit Publisher
2020-09-24 19:24:06 -
Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız 1573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (yüzde 6.6) düşmeye devam ediyor."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi
Gündem

Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında eldiven takma zorunluluğu getirdi. Açıklamaya göre toplu taşıma a..
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı
Ekonomi

Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı

Tarihi doğal gaz keşfi sonrası uzmanlar bomba bir detay ortaya attı. Gazdan olumlu etkilenecek 12 il sıralandı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı