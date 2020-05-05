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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte Türkiye'nin 5 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son rakamları paylaştı. Buna göre Türkiye'de 5 Mayıs itibari ile koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 520 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 19:07:00 - 2020-05-05 20:03:12
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte Türkiye'nin 5 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son verileri açıkladı. Buna göre toplam vefat sayısı 3 bin 520'ye vaka sayısı ise 129 bin 491'e yükseldi.

Bin 832 kişide koronavirüs tespit edildi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Son 24 saatte sadece 59 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bin 832 kişide de koronavirüs tespit edildi.

Test sayısı 1 milyon 204 bin 421'e ulaştı

Son 24 saatte 33 bin 283 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 204 bin 421'e ulaştı.

Son 24 saatte 5 bin 119 kişi taburcu oldu

Son 24 saatte 5 bin 119 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 73 bin 285 oldu. Bin 338 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 707 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

"Salgına fırsat tanımamalıyız"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarını duyurduğu paylaşımında önemli mesajlar verdi. Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ettiğini belirten Bakan Koca, "Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" ifadelerini kullandı.

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