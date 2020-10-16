Sağlık Bakanı Koca, 8 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (3)

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstündekilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma oranlarında Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli'de olumsuz bir tablo gördüklerini belirterek, "Erzurum'da 60 yaş üstü vatandaşlarımızın nüfusa oranı yüzde 12. Oysa aynı yaş grubundan koronavirüse yakalananların oranı yüzde 24 yani tam iki katı." dedi.

Bakan Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Koca, söz konusu kentlerdeki yatak, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranlarında düşüşler yaşandığını söyledi.

Rehavete kapılmadan mücadelenin devam etmesi gerektiğini dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Erzurum'da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 25, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 42, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 27. Erzurum bu anlamda Türkiye ortalamasının oldukça altında kalıyor. Ağrı'da son bir haftada vaka sayılarında önceki aya göre yüzde 75 oranında, Bingöl'de ise yarı yarıya düşüşlerimiz mevcut. Ağrı'da yatak doluluk oranı yüzde 54, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 27. Bingöl'de yatak doluluk oranı yüzde 27, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 53. Ardahan'da son dönemde geçen aya göre yarı yarıya azalma yaşandı ancak son iki günde az da olsa bir artış görüyoruz. Gerekli tedbirleri hızla hayata geçireceğiz. Ardahan'da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 53, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73."

- "Rehavete kapılmadan mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum"



Koca, Erzincan'da önceki aya göre iyileşme olduğunu, bunun memnuniyet verdiğini ifade etti.

Eylül ayında Erzincan'ın sıkıntılı günler geçirdiğini, fakat son günlerde ise vaka düşüş oranında memnuniyet duyulan bir il olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Vaka sayımız yüzde 65 oranında düştü yani 3'te 1'e inmiş oldu. Erzincan'da yatak doluluk oranı yüzde 47, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 39. Iğdır'da vaka sayılarında yarı yarıya düşüşten söz ediyoruz. Yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, solunum cihaz doluluk oranı ise yüzde 50. Kars'ta yine vaka sayısında geçen aya göre yüzde 25, Tunceli'de ise yüzde 40 azalma görüyoruz. Kars'ta yatak doluluk oranı yüzde 38, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 45, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 12. Tunceli'de yatak doluluk oranı yüzde 25, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 35, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33. Bu anlamda değerlendirme yaptığımız illerin tümünde vaka sayılarında azalma olduğunu ancak rehavete kapılmadan mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."

Yaşlı vatandaşları korumak gerektiğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Bu 8 ilimize önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Bizim için son derece önemli bir gösterge olan 60 yaş üstünün hastalığa yakalanma oranlarında ne yazık ki bu illerimizde olumsuz bir tablo görüyoruz. Erzurum'da 60 yaş üstü vatandaşlarımızın nüfusa oranı yüzde 12. Oysa aynı yaş grubundan koronavirüse yakalananların oranı yüzde 24 yani tam iki katı. Bu oranlar büyüklerimizi koruyamadığımızın ve onları risk altında bıraktığımızın göstergesi. Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da bu oran bir buçuk kat. Kars ve Iğdır'da iki kat, Ağrı ve Bingöl'de ise 3 kat olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar bölgedeki tüm büyüklerimizi daha iyi korumamız gerektiğini söylüyor."

- "Vaka sayılarındaki düşüşte filyasyon ekiplerimizin büyük katkısı var"

Koca, koronavirüs salgınında filyasyon ekiplerinin önemli bir rol üstlendiğine işaret etti.

Salgınla mücadelede önemli silahın filyasyon ekibinin olduğuna dikkati çeken Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ekiplerimizin çalışmaları sayesinde şüpheli temasları tespit ediyor, evlerinde izole ediyor hastaların takibini yapıyor, ilaçlarını evlerine kadar teslim ediyoruz. Erzurum'da son bir ayda filyasyon ekip sayımızı 248'e çıkardık. Ağrı'da bu sayı 70, Ardahan'da 40, Bingöl'de 63, filyasyon ekibi sahada görev yapıyor. Erzincan'da filyasyon ekip sayımız 60, Iğdır'da 30, Kars'ta 72, Tunceli'de ise 40. Her filyasyon ekibimiz 3 kişiden oluşmakta. Son dönemde bu illerimizde yaşadığımız vaka sayılarındaki düşüşte filyasyon ekiplerimizin canla başla çalışmasının büyük katkısı var. 24 saat çalışan bu kahramanlarımızın işlerini kolaylaştırmak elimizde. Bu vesileyle yurt genelinde gece gündüz hizmet veren 12 bini aşkın filyasyon ekibimizdeki toplam 36 bin personelimize teşekkürü borç biliyorum."

Şehir hastanelerinin bulunduğu bölgeye önemli katkı sunduğuna işaret eden Koca, şunları kaydett:

"Şehir hastanelerimizin yaşadığımız salgından önce bulundukları bölgenin sağlık hizmetlerine yaptıkları katkı vatandaşımız tarafından takdire mazhar olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' diye ifade ettiği bu tesislerin ne kadar isabetli yatırımlar olduğunu hem Elazığ'da yaşadığımız deprem hem de bugün hala mücadele ettiğimiz Kovid-19 salgını vesilesiyle tekrar tekrar görmüş olduk. 1570 yataklı Erzurum Şehir Hastanemizin tamamlayarak salgın başladığı dönemde hizmete aldık. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız hastanenin çevre yollarını tamamlama, çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarına yoğun çaba harcıyor. Bunun için kendisine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum."

(Sürecek)