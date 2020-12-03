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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü:

"Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 02:22:29 -
Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 Kovid-19 vaka artışı olduğunu belirterek, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle çevrim içi görüştüklerini bildirdi.

Bu illerde salgının seyrini yakından takip ettiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor."

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