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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (3)
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (3)

"Koronavirüsle, bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı değil. Bu sözün arkasında, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen Dünya Sağlık Örgütü de duruyor ki Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:45:16 -
Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (3)

ADANA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle, bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı değil. Bu sözün arkasında, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen Dünya Sağlık Örgütü de duruyor ki Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor." dedi.

Bakan Koca, Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, maske, mesafe, temizlik kuralına uyarak filyasyon ekiplerine yardımcı olunmasını istedi.

Filyasyon ekiplerinin pek çok ülkenin televizyon kanallarında, savaşçı kıyafetleri içinde hayranlıkla izlendiğini anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Şimdi soralım, Bu filyasyon ekipleri, o ülkelerin sadece televizyon ekranlarında değil, sokaklarında olsaydı, temaslı taraması yapsaydı, acaba durum ne olurdu? Cevap basittir. Koronavirüs pozitiflerin sayısı görünenden kat kat fazla çıkardı. Koronavirüsle, bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı değil. Bu sözün arkasında, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen Dünya Sağlık Örgütü de duruyor ki Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor. Bu sözlerimin amacı, sizlere bir övünme sebebi sunmak değildir. Bu sözlerimin amacı, kendimize olan inancımızın artmasıdır. Bu inanç ne kadar artarsa, sonuç o kadar müspet olur. İnanç şayet azalırsa çabuk yoruluruz. Geldiğimiz noktada yorgunluk ve bıkkınlık risklidir. Çok şey gördük, çok zorluklar yaşadık ve acılar çektik."

- "Şehir hastanelerinin isabetli yatırımlar olduğunu gördük"

Vefattan izolasyona, hayat kaybından zaman kaybına, eğitimdeki kayıptan sosyal hayattaki kayba, tüm kayıpların toplumca dayanışma içinde azaltılmasına dikkati çeken Koca, hayata bağlı olunmasını isteyerek hayata bağlılığın bir şartının da başkalarının sağlığına saygı olduğunu söyledi.

Koca, değerlendirmelerini yaptıkları 7 ildeki sağlık tesislerine yönelik bilgi vererek, "Şehir hastanelerimiz salgından önce de sizlerin takdirine mazhar olmuştu. Her şehrimizin hayali olan bu tesislerin ne denli isabetli yatırımlar olduğunu hem Elazığ'da yaşadığımız deprem vesilesiyle hem Kovid-19 salgını vesilesiyle tekrar tekrar gördük. Bu yatırımlarımız, acil ihtiyaçlar ve muhtemel ihtiyaçlar göz önüne alınarak devam ediyor." dedi.

Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Kilis'teki sağlık yatırımlarını anlatan Koca, "İllerimizin sağlıktan sorumlu yöneticileri aldığımız kararları eksiksiz uygulamak üzere görevlerinin başına dönecek. Bizler tekrar geleceğiz, burada olmadığımız zamanlarda dikkatimizle, takibimizle burada olacağız." ifadesini kullandı.

(Bitti)

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