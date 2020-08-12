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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var."

Yeniakit Publisher
2020-08-12 21:53:59 -
Sağlık Bakanı Koca: "2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var."
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