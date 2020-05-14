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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o uyarısı gerçek oldu! Koronavirüs testleri pozitif çıktı

Uşak'ta iftarda buluşan iki ailedeki 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda iftar davetleri için "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:35:00 - 2020-05-14 18:36:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o uyarısı gerçek oldu! Koronavirüs testleri pozitif çıktı

Uşak'ın Banaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki ailenin iftarda bir araya geldiği, sağlık kurumlarına yapılan başvuru sonrası bu ailelerden 5 kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif olarak belirlendiği kaydedildi.

"Bu örnek vakadan hareketle ramazan ayında sosyal mesafeyi koruyalım. Bu ramazanı evde geçirelim" uyarısının yapıldığı açıklamada, "İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle, ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz; torunlarımızın harçlıklarını EFT veya havaleyle gönderelim. Evde kalın, güvende kalın." denildi.

Bakan, "Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir" demişti.

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda iftar davetlerini önlemek için "Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadelerini kullanmıştı.

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