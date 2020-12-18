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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Netice vermeye başladı
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Netice vermeye başladı

Türkiye'de artan yeni tip koronavirüs vakaları sonrası alınan tedbirler, kısa sürede uygulamaya konuldu. Geçen 2-3 hafta ise kısıtlamaların işe yarayıp yaramadığını ortaya koydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Tedbirler netice verdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:51:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Netice vermeye başladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27.515 oldu. 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 721 bin 607'e yükseldi.

"Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı"

Bakan Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı sonrası Kabine toplantısında; hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanmasına karar verilmişti. Hafta sonları ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kısıtlama uygulanacağı; üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörlerin bu kapsamın dışında tutulması açıklanmıştı.

Alınan kısıtlama kararlarından bazıları şunlardı: Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecek. Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.

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Yorumlar

doğru değilmi

peki kısıtlamalar kalkınca vakalar gene yükselecek,sonra tekrar kısıtlamamı olacak.bakın kapatmaların ağır faturası artık insanları bunaltmaya başladı,nereye kadar aç-kapa yapılacak buna kaç esnaf dayanabilecek,hastalık gündemden düşene kadar başka sebeplerden daha büyük sorunlar yaşanacak,bırakın herkesi mayıs-haziran-temmuz gibi insanlar dışarıdaydı vakalar artmadı ve ticaret dönmeye başladı biraz nefes aldık,şimdi boğuluyoruz,
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