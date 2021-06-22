Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısı için 846 bin 451 kişinin gönüllü olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışması için gönüllü olmak üzere 846 bin 451 kişinin başvurduğunu bildirdi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız."