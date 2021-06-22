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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısı için 846 bin 451 kişinin gönüllü olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 20:02:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışması için gönüllü olmak üzere 846 bin 451 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız."

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