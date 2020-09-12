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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedirgin eden İstanbul paylaşımı
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedirgin eden İstanbul paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümlere neden olan koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirlere son zamanlarda yeteri kadar dikkat edilmediğini ortaya koyan verileri paylaştı. Bakan Koca, ağır hasta sayısının İstanbul'da %42 arttığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 10:58:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedirgin eden İstanbul paylaşımı

Ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınındaki vaka sayıları son günlerde yeniden atış göstermeye başladı.

Bu hafta başında Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan salgına karşı alınacak yeni tedbirlerin mesajını vermişti.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Sağlık Bakanlığı ile irtibat halindeki İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine genelge göndererek denetimlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti.

Bakan Koca'dan İstanbullulara uyarı

Her fırsatta maske, sosyal mesafe ve temizlik uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, durumun ciddiyetini verilerle ortaya koydu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında hastaların %65'i, vefatların ise %54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım

'Ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı'

Nisan ayında ağır hastaların %76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbulda %42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum"

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