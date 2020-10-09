Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerine devam ediyor. Birçok kural ihlali vaka sayısının artmasına neden oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Valilik toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Adana'da açıklama yapan Koca, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Hedefimiz günbegün hasta sayısını azaltmak" dedi.

Ayrıca Bakan Koca, ‘’Hedefimiz günbegün hasta sayısını azaltmak" dedi.

Bakan Koca, "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri" ifadelerine yer verdi.