Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa için güzel haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valileri ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını görüştü.

Sağlık Bakanı Koca, "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa’da %60’a yakın düşüş oldu" şeklinde açıklama yaptı.