Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre bugün Türkiye'de 121 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakan Koca, paylaşımında, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerine yer verdi.

Bakan Fahrettin Koca'nın paylaştığı tabloya göre, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) bugün 121 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugün 40 bin 520 kişiye daha test yapıldı. 3783 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Can kaybı 1890'a yükseldi

Böylelikle toplam yapılan test sayısı 598 bin 933 oldu. Toplam vaka sayısı ise 82 bin 329'a çıktı.

Toplam vefat sayısı 1890 oldu.

Tabloya göre; yoğun bakımdaki hasta sayısı 1894, toplam entübe hasta sayısı 1054 oldu.

Bugün toplam 1822 kişi iyileşti, böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı ise 10 bin 453'e yükseldi.

Dünkü tablo ise şu şekildeydi: