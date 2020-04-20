Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2140'a, toplam vaka sayısının ise 90 bin 980'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs ve vaka sayılarının yer aldığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte 39 bin 703 test yapıldı ve 4 bin 674 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2140'a, toplam vaka sayısının ise 90 bin 980'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı 13 bin 430'a yükseldi

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan bin 454 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 13 bin 430'a yükseldi.