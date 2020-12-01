Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı için tarih verdi
Yeni tip koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamada bulundu.
"14 Aralık'ta başlamak istiyoruz"
Bakan Koca, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz" dedi.