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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı için tarih verdi
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı için tarih verdi

Yeni tip koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:04:00 - 2020-12-01 17:07:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamada bulundu.

"14 Aralık'ta başlamak istiyoruz"

Bakan Koca, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz" dedi.

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