Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyi niyetli değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma süreci ile ilgili Edirne'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İddialara sert tepki gösterdi

Tam kapanmanın olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığı müjdesini veren Koca'nın asıl gündeminde ise "Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor" iddiası vardı. Bu söylentilere sert tepki gösteren Bakan, "Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Test sayısının düşmesi, vaka sayının düşmesinin sonucudur"

Bakan Koca, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: "Türkiye'de hastaneye müracaat eden kişi sayısı yarı yarıya düşmektedir. Bu nedenle test sayısının düşmesi, vaka sayısının düşmesinin nedeni değil sonucudur. Kısmi düşüşü tam kapanmayla etkili hale getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın fedakarlığı sayesinde gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Valilerimizle, il yöneticilerimiz ve sağlık ordumuzla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Hedefimiz hasta sayısı ve hastane yükünü azaltmak..."

Edirne'de vakalar yarı yarıya azaldı

Edirne'deki son duruma da değinen Koca, "Edirne'de vaka sayısı yarı yarıya azaldı. Edirne aşılama çalışmalarını da başarıyla yürütüyor. Salgını yenmek için aşılamanın önemi büyük. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz." dedi.