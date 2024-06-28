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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa mı etti?
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa mı etti?

Yeniakit Publisher
2024-06-28 12:29:00 - 2024-06-28 12:33:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa mı etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa dilekçesini sunduğu iddia edildi. Koca ise iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İstifa etti iddialarının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi: 'Hayatın her hali olabilir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa dilekçesini sunduğu iddia edildi. Koca ise iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İddiaya göre ;Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak affını istedi. Erdoğan da talebi kabul etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, istifa iddialarını Bakan Koca’ya sordu. Bakan Koca "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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“Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.”

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