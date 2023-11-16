Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Gazze'den 26 hasta Türkiye'ye getirildi

İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor..

Büyük yıkımların ve binlerce can kaybının olduğu vahşette 40 gün geride kaldı.

Savaş suçu işleyen ve tüm dünyadan tepki çekmesine rağmen durmayan İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünde adeta bir insanlık dramı yaşanırken en büyük yardımlar Türkiye'den gidiyor.



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Gazzeli hastalar Ankara'da

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havalimanında bir açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın özetle şu şekilde:

"7 Ekim tarihinde Gazze'de başlayan insanlık dramı ile ilgili Cumhurbaşkanımız riasetinde tüm birimlerimizle Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Sürecin ilk gününden itibaren birçok kez görüşmeler gerçekleştirdik.

22 Ekim'de bakanlığımdan 20 kişilik bir ekibi ivedilikle bölgeye gönderdik. Tüm bunlarla birlikte devletimiz 10 kargo uçağı ve 1 gemi ile

8 sahra hastanesi 20 ambulans, küvozler ve jenaratörlerin bulunduğu 666 tonluk yardımı Gazzeli kardeşlerimize kullanılmak üzere Mısır'a

ulaştırdık.

"Prematüre bebekleri de getirmek istiyoruz"

"Prematüre bebekleri de getirmek istediğimizi ve bununla ilgili her türlü talebi karşılayabileceğimizi ifade ettik. Bununla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor.

Mısır üzerinden başka bir ülkeye herhangi bir hasta gönderimi olmadı. İlk defa bugün bu hastalar Türkiye'ye getirildi."

Tedavi imkanından tümüyle yoksun kalan hastaların ülkemize getirilmesine yönelik olarak teknik sağlık ekibi oluşturduk. Bu süreçle daha önce oluşturduğumuz bu ekibinin yoğun çalışmalarıyla Gazze'deki kanser hastalarını Mısır'a geçirilmesi konusunda mutabık kaldık. Günün erken saatlerinde Türkiye'den hareket ederek önce başkent Kahire'de Gaffar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim ve Gazzeli hastaların tedavi gördüğü iki farklı hastaneyi ziyaret ettik."