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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! O iller koronavirüs alarmı veriyor
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! O iller koronavirüs alarmı veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Buna göre en çok artış gösteren iller; Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalış gösteren iller ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:44:00 - 2021-02-18 15:50:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! O iller koronavirüs alarmı veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son bir haftada, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

En çok vaka artışı Bilecik'te

Buna göre en çok vaka artışı Bilecik'te. Bilecik'i sırasıyla; Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale takip etti.

Vaka sayısı en çok azalan il ise Bitlis. Bitlis'i Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl takip etti.

Öte yandan dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada; illerin vaka sayısına dikkat çekilmiş ve 'Yerinde Karar' dönemine geçildiği belirtilmişti.

Erdoğan, "İllerimizi düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.

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