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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül Pazartesi'ye ait koronavirüs tablosunu açıkladı
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül Pazartesi'ye ait koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül Pazartesi gününe ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:39:00 - 2020-09-14 19:40:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül Pazartesi'ye ait koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül Pazartesi gününe ait yeni tip koronavirüs (Covid-19) verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

63 kişi hayatını kaybetti

Bakan Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre; 24 saatte hayatını kaybeden hasta sayısı 63 olurken toplam yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı ise 7 bin 119'a yükseldi.

Son 1 günün verilerine göre; bin 716 kişiye yeni koronavirüs teşhisi konulurken toplam hasta sayısı ise 292 bin 878 oldu.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 14 Eylül Pazartesi gününe ait tablo:

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