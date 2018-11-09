Sağlığınızla ilgili altın niteliğinde uyarılar!

BRÜKSEL LAHANASI VE KARNABAHAR, KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR!

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana, kalp ve damar sağlığı için mucizevi etkiyle sahip besinlerdir. Yapılan araştırmalara göre, sofranızda ne kadar çok sebze varsa atar damarlarınız da o kadar ince ve elastik oluyor. Damarların kalınlaşması ise kan akışını kısıtlayarak kalp krizine kadar giden bir süreci tetikliyor. Yani, sebze tüketiminiz arttıkça damarlarınızın sağlığı da o oranda iyileşiyor" diyor.

Lahananın yemeğinden ziyade salatasını yapıp yiyin. Brokoliyi, Brüksel lahanasını bir-iki dakikadan fazla haşlamayın. Hatta mümkünse çiğ tüketmeye çalışın uyarısında bulunuyor.

BOL BOL LAHANA TURŞUSU YİYEREK KALBİNİZİ KORUYUN!

Lif ve probiyotik zengini turşuların kalp sağlığını koruduğunu hatırlatan Dr. Ümit Aktaş, "Lif ve probiyotik zengini turşular, vücuttaki enflamasyonu azaltıyor, bağırsak sağlığını destekleyerek sistemin düzgün çalışmasını sağlıyor. Tansiyona iyi geliyor ve trigliseridleri düşürüyorlar. Bunların hepsi de kalp ve damar sağlığı için son derece önemli. Bol bol lahana turşusu yiyerek hem kalbinizi korursunuz hem de hücrelerinizi hastalıklara, yaşlanmanın etkilerine karşı korumuş olursunuz" dedi.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş "Roka, kişniş otu, kırmızı pancar, pazı, fesleğen… Bu sebzelerin ortak özelliği kanı sulandıran özel bir molekül olan nitrat içermeleridir. Nitrat zengini sebzeler kanın pıhtılaşıp damarları tıkamasını önleyerek sizi kalp krizinden korur."

Akdeniz usulü beslenmenin, kalp dostu beslenmenin temelini oluşturduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz, beslenirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve önerilerini sıraladı.

KATI YERİNE SIVI YAĞLARI TERCİH EDİN

Yapılan çalışmalar, diyetle alınan katı yağın kan kolesterol düzeyinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor. Doymuş yağ içeren katı yağlar kan kolesterolünde LDL kolesterolünün (kötü huylu) yükselmesine neden oluyor. Bu nedenle de günlük beslenmede, LDL kolesterolün düşmesine yardımcı olan doymamış yağlar açısından zengin zeytinyağı, fındık yağı, ayçiçek yağı gibi sıvı yağları tercih etmemiz gerekiyor.

GÜNDE EN AZ 1 ÖĞÜN SEBZE YEMEĞİ YİYİN

Sebzeler, kalp sağlığımızın korunması açısından çok önemli olan C vitamini başta olmak üzere vitaminler, mineraller ve posa açısından zengin besinler. Her gün en 1 öğünümüzün sebze yemeği olmasına dikkat etmemiz gerekiyor.

SOFRANIZDA HAFTADA 2 GÜN BALIK BULUNSUN

Balığı tüketirken kızartmamaya; ızgara, fırınlama veya haşlama yöntemlerini tercih etmeye dikkat etmek gerekiyor.

KIRMIZI ET TÜKETİMİNİ AZALTIN

Kolesterol ve hayvansal doymuş yağ açısından zengin kırmızı etin tüketimini haftada 1-2 güne indirmekte fayda bulunuyor.

HER GÜN EN AZ 30 DAKİKA YÜRÜYÜN

Düzenli yapılan egzersizler kan basıncını ve kolesterol düzeyinin korunmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda harcadığımız enerjiyi artırıyor ve kilomuzu kontrol altında tutmamızı sağlayarak kalp sağlımızı olumlu yönde destekliyor.