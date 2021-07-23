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Gündem Sağlığında imamlarla alay etmeye çalışan Turgay Yıldız'ın cenaze namazı o imamlardan birisi tarafından kılındı!
Gündem

Sağlığında imamlarla alay etmeye çalışan Turgay Yıldız'ın cenaze namazı o imamlardan birisi tarafından kılındı!

Yaptığı 'mizah' videolarından birisinde aklınca imamlarla alay eden Turgay Yıldız, tiye aldığı imamlardan birisi tarafından kıldırılan cenaze namazı ile defnedildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 19:24:00 - 2021-07-23 19:33:37

 Yeniakit.com.tr 

Geçirdiği kalp krizi neticesinde ölen Turgay Yıldız, sağlığında çektiği bir 'mizah' videosunda aklınca imamlarla alay etmişti. Yıldız, bir imam kılığına girerek, vaaz taklidi yapmış, taklidine başlamadan önce de 'Metin bu değil mi?' diye sorarak, imamların okuduğu vaazların iktidar tarafından hazırlandığı algısını oluşturmuştu.

Yıldız, videonun sonunda ise, "Oldu olacak TRT'nin yaptığı işleri de biz yapalım muhterem. Ya ben imam mıyım, haber spikeri miyim, anlamadım ki. Ben ezan okurum. Sela okurum. Nedir bu ya, böyle kepazelik olur mu? Şimdi reklamlar." ifadelerini kullanmıştı.

Cenaze namazı dalga geçtiği imamlardan birisi tarafından kıldırıldı

Cenaze namazı dalga geçtiği imamlardan birisi tarafından kılınan Turgay Yıldız, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Yıldız'ın cenaze namazına, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavcaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yakınları katıldı.

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