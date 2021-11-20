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Sağlık Sağlığımızı nasıl koruruz? İşte 5 mucize formül
Sağlık

Sağlığımızı nasıl koruruz? İşte 5 mucize formül

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, markette, manavda, pazarda satılan sebze ve meyvelerde de en az eczanelerde bulabileceğimiz gıda takviyelerindekiler kadar değerli ve etkili “sağlık koruyucusu doğal moleküller” olduğunu ifade etti. “Yani söz konusu sağlık, özellikle ‘sağlığı korumak’ olduğunda ‘yeşil eczane’ alternatifini de dikkate almamız lazım” diyen Müftüoğlu, 5 ana başlık sıraladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:34:00 -
Sağlığımızı nasıl koruruz? İşte 5 mucize formül

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, markette, manavda, pazarda satılan sebze ve meyvelerde de en az eczanelerde bulabileceğimiz gıda takviyelerindekiler kadar değerli ve etkili “sağlık koruyucusu doğal moleküller” olduğunu ifade etti. “Yani söz konusu sağlık, özellikle ‘sağlığı korumak’ olduğunda ‘yeşil eczane’ alternatifini de dikkate almamız lazım” diyen Müftüoğlu, 5 ana başlık sıraladı.

Müftüoğlu, insanların “yeşil eczane”de sağlıkları için neler bulabileceğini bugünkü yazısında başlıklar halinde şöyle aktardı:

Varan 1-kuversetin: Kuversetinin en zengin olduğu besinlerin başında kırmızı soğan ve elma geliyor. Bu nedenle özellikle bugünlerde “her gün bir soğan ve bir elma yaklaşımı” son derece mantıklı bir seçim olabilir.

Varan 2-kateşinler: Üzerinde en çok çalışılan antioksidan gruplarından biri. Çok sayıda kateşin var ve hepsi faydalı, hepsi değerli. En zengin kaynakları ise çay ve böğürtlengiller. Yeşil çayda siyah çaydan biraz daha fazla bulunuyor.

Varan 3-resveratrol: Üzümdeki mor/siyah mucize olarak da ünlenen bu değerli antioksidanın üzüm asmasının yaprağında, pekmez ve üzüm suyunda da bulunduğu aklınızda olsun. üzüm yemek kadar üzüm suyu içmek ve pekmez tüketmek de bu nedenle akılcı.

Varan 4-antosiyaninler: Siyah, mor ya da koyu kırmızı sebze ve meyveler antosiyaninlerin en zengin kaynakları. Son derece güçlü bir antioksidan. Kanserden ve damar sertliğinden korunmada oldukça faydalı. Bu doğal molekülün yabanmersini, kiraz, vişne ve üzümde bol bulunduğu aklınızda olsun. karadut ve böğürtlenin de çok güçlü birer antosiyanin kaynağı olduğunu bir kenara not edin.

Varan 5-sülforafan: Bilinen en güçlü, doğal kanser koruyucu moleküllerden biri kabul edilen sülforafanı lahana, karnabahar, turp ve benzeri besinlerde bol miktarda bulabilirsiniz.

 

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