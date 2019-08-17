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Sağlığımızı ciddi derecede bozan besinler

Her gün yemek yiyoruz. Peki ama yediğimiz bu yemeklerin ne kadarı sağlığımız için yarar sağlarken, ne kadarı bünyemizi kötü etkiliyor? Paketli gıdalar, evdeki konserveler ya da lokantada yediğiniz yemekler ne kadar güvenilir?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
Sağlığımızı ciddi derecede bozan besinler

Bazen karşı koyamadığımız, bazen de pratik olduğunu düşündüğümüz için hızlıca hazırladığımız bazı besinler sağlığımızı çok kötü etkiliyor. Bu ürünleri tamamen hayatımızdan çıkarmamız belki mümkün olmayabilir fakat alternatif başka ürünler ya da evde yapılabilecek benzer ürünlerle bu açık kapanabilir.

Özellikle çocukları bu besinlerle hiç tanıştırmamak ve alıştırmamak gerekir. Bu tür ürünleri yemedikleri sürece alışkanlık edinmeyecek ve eksiklik de hissetmeyeceklerdir.

 

Konserve besinler

sağlıksız yiyecekler

Konservelerin geneli, BPA adı verilen toksik bir madde içeriyor. Bu toksik madde, nörolojik, psikolojik ve üreme sorunlarına yol açıyor. Bu sebeple konserveleri evde cam şişelerle, kendi emek ve malzemelerinizle yapmanız en sağlıklısı olacaktır.

 

Patates kızartması

sağlığa düşman yiyecekler

Patates, içerdiği nişasta dolayısıyla, fazla tüketildiği takdirde obezite ve şeker hastalığını tetikliyor. Özellikle dışarıdan paketli olarak alınan patates kızartması, trans yağı çokça barındırır. Evde yapılmak istendiğinde fırında pişirilmesi önerilir.

 

Gazlı içecekler

sağlığımızı kötü yönde etkileyen besinler

İçinde fruktoz ve mısır şurubu barındırması sebebiyle gazlı içecekler sağlığımız açısından hiç de iyi bir sıvı değildir. Özellikle bir bardak kolayı vücuttan atabilmek için 32 bardak su içmemiz gerekmektedir. 

 

Nugget

sağlığı riske atan besinler

Yağ, tuz ve katkı maddeleriyle, olumlu bir içeriğe sahip olmayan nuggetlar kızartılarak tüketiliyor. Bu yüzden pek de iyi bir yiyecek değil. Alışkanlık yapabileceği gibi obeziteye de davetiye çıkarıyor.

 

Margarinler

sağlıksız besinler

Trans yağ içeren margarinler, toksik maddelerin üremesine ve vücut içerisinde kolayca dolaşmasına yardım eder. Kalp hastalığı, damar tıkanıklığı, tansiyon, kolesterol, cilt sorunları ve kemik yapısında bozulma gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Margarin, evinize ''kesinlikle'' girmemeli.

 

Çiğ kalan yumurtalar

sağlıksız yiyecekler

Çiğ yumurta tüketmek, salmonella bakterisinin vücuda girmesine izin vermek demektir. Yumurtanın pişirilmesi bakterileri öldürürmeye ve vitaminlerin meydana çıkmasına yardımcı olur.

 

Hamburger

sağlığı tehdit eden yiyecekler

Hamburgerler, hızlı pişmesi dolayısıyla içerisinde bakteri biriktirebilir. Düzenli tüketildiğinde şeker hastalığına yakalanma riskiniz artıyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
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