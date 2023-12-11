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Otomotiv Sağlamlık testinde araca ateş topu atıldı! Otomobilin son hali dünyayı şok etti... Bakın hangi başkan kullanıyormuş
Otomotiv

Sağlamlık testinde araca ateş topu atıldı! Otomobilin son hali dünyayı şok etti... Bakın hangi başkan kullanıyormuş

Yeniakit Publisher
2023-12-11 16:26:00 -

Elektrikli otomobil tercih eden Çin Başkanı Şi Cinping'in kullandığı aracın sağlamlık testi yapıldı. Ateş topu atılan arabaya hiçbir şey olmadı.

Elektrikli otomobil tercih eden Çin Başkanı Şi Cinping'in, hızı ve görsel görünümünün yanı sıra sağlamlığı ile ön plana çıkan bir araç kullanması dikkat çekiyor.

Bu sağlamlığı merak eden Çinli araştırmacılar, aynı araçtan satın alarak bir test yaptı.

Alev halindeki bir topu, yüksekten aracın üstüne bırakan araştırmacılar, topun araca vurduğu anlarda şok yaşadılar.

Aracın kapı kısımlarında ufak çaplı delikler ve hafif bir içe göçük oluşsa da araç sağlamlığını korudu.

Hala kullanılabilir haldeki aracın, topun vurduğu yolcu koltuğundaki kişiye dahi zarar vermeyecek ölçüde sağlam çıkması izleyenleri de şaşkına çevirdi.
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SUV ARAÇ NEDİR

SUV açılım açısından "Sport Utility Vehicle" anlamına gelmekle beraber "Spor Amaçlı Arazi Aracı" tabirinin kısaltması olarak kullanılıyor. Bu nedenle "SUV nedir?" sorusunun en temel cevabını da "Şehir içi kullanıma uygun dört çeker araç." tanımı oluşturuyor.

SUV araçların çok fazla tanım karmaşasına sebep olması ise aslında birçok farklı türdeki aracın özelliklerini bir araya getiriyor olmalarından kaynaklanıyor. Tam anlamıyla füzyon bir araç tipi olan SUV'lar, station wagon'dan hatchback'e, 4x4'lerden offroad araçlarına kadar oldukça fazla türün özelliklerini bir araya getiriyor.

SUV araçların en karakteristik özelliğini, arazi araçlarındaki gibi dört çeker olmalarına rağmen görüntü ve sürüş konforu açısından asfalta daha uygun olmaları meydana getiriyor. Ayrıca her SUV'un dört çeker olmayabileceğini de unutmamak gerekiyor. Özellikle kompakt boyutlardaki SUV modelleri, 4x4 dışında farklı çekiş özelliklerine de sahip olabiliyor.

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