SAGEF’den bayat ekmek yemeği tarifi: Salçalı ekmek kanepesi

Yeni Akit Ankara

29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’nde start alan kampanya kapsamında hazırlanan bayat ekmek yemekleri tarifleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmaya başladı.

SAGEF, bu hafta Salçalı Ekmek Kanepesi yemeğini öneriyor. İşte tarifi:

MALZEMELER

Yarım bayat ekmek

2 yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

200 gram peynir

Yarım çay bardağı süt

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

Kekik

YAPILIŞI

Fırınımızı ısıtalım.

Bayat ekmeğimizi ne ince ne kalın olacak şekilde dilimleyelim.

Yumurtalarımızı bir kaseye kıralım. Üzerine salçamızı ekleyelim ve karıştıralım.

Yağımızı ve sütümüzü de ekleyelim. Ekmeğin üzerine sürülecek kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Ardından peynirimizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz.

Karışımı ekmek dilimlerimizin üzerine bolca sürüyoruz.

Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsimize karışım sürdüğümüz ekmekleri dizelim.

Ekmeklerin üzerine bolca kekik ekleyelim.

Başka bir baharata gerek yok ama isteğe bağlı olarak birazcık kırmızı biber ekleyebiliriz. Ekmek ve peynir tuzlu olduğu için tuz kullanmayalım.

Tepsimizi alt-üst ayarda ısınmış fırınımıza yerleştiriyoruz. Ekmeklerimizin kenarları kızarınca fırından çıkarıyoruz.