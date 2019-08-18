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Sağanak yağıştan kayan halk otobüsü tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı

Samsun’da sağanak yağıştan dolayı kayarak yoldan çıkış tarlaya yuvarlanan halk otobüsünde bulunan 4 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:03
Sağanak yağıştan kayan halk otobüsü tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı

Samsun’da sağanak yağıştan dolayı kayarak yoldan çıkış tarlaya yuvarlanan halk otobüsünde bulunan 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un İkadım ilçesi Ataköy Mahallesi Ataköy TOKİ konutları yanında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akif Topsakal idaresindeki 55 BS 486 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü, rampa aşağı inerken sağanak yağış dolayısıyla kayarak direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tarlaya yuvarlanarak yan yattı. Kazada, otobüs sürücüsü Akif Topsakal ile otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Keskin, Mustafa Acar ve Kebire Kır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:03
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