  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağanak yağışın vurduğu Kocaeli’de caddeleri su bastı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yol ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:09:34 -
Sağanak yağışın vurduğu Kocaeli’de caddeleri su bastı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yol ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. İş yerilerini su basan esnaflar, baskın sularını temizlemek için çalışma başlattı.


Kocaeli’yi sağanak yağıl etkisi altına aldı. Saat 12.00 sıralarında başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle İzmit ilçesi Yürüyüş Yolu’nda su baskınları meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iş yerlerine kadar ulaşan su, sürücülere de zor anlar yaşattı. Caddedeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, bazı vatandaşlar ise kaldırımlara kadar yükselen yağmur suyu nedeniyle mahsur kaldı. İş yeri sahipleri dükkanlarını basan suları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.


Yağış öncesi teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın yoğun olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları gerçekleştiriyor. Sağanak yağış ise, il genelinde etkisini sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı