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Yaşam Sağanak yağış sonrası yürekler ağızlara geldi! Beylikdüzü’nde istinat duvarı yıkıldı
Yaşam

Sağanak yağış sonrası yürekler ağızlara geldi! Beylikdüzü’nde istinat duvarı yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 15:04:00 -
Sağanak yağış sonrası yürekler ağızlara geldi! Beylikdüzü’nde istinat duvarı yıkıldı

İstanbul Beylikdüzü’nde sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Beylikdüzü’nde sağanak yağış sonrası yeni yapılan bir evin istinat duvarı arka cephede bulunan başka bir binanın bahçesine yıkıldı. Bina sakinleri daha önce de söz konusu yer için şikayette bulunduklarını söyledi.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinden bu yana aralıksız yağan yağış sebebiyle bugün sabaha karşı yeni yapılan bir evin istinat duvarı arka cephede bulunan binanın bahçesine yıkıldı. Bina sakinleri daha öncede aynı yer için belediyeye şikayetçi olduklarını ancak önlem alınmadığını ifade etti.

“Belliydi zaten buranın çökeceği”

Binalarının bahçesine istinat duvarı yıkılan Murat Aktaş isimli bir vatandaş, “Daha önce biz buradaki müteahhitleri de uyardık. Burada insanlar oturuyor çardakta oturuyorlar dedik. Buraya biz de istinat duvarı çektik alanımızı belirlemek amacıyla. Belliydi zaten buranın çökeceği. Gündüz de olabilirdi bu olay insanlar burada olabilirdi sonuçta. Korkudan dışarıya fırlamış deprem oldu sanıp sesi duyan komşularımız” dedi.

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