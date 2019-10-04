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Sağanak yağış İstanbul'a doğru yola çıktı

Edirne'de çiseleme şeklinde başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü. Meteorolojiye göre kuvvetli sağanak geceye kadar aralıklarla devam edecek. Gökyüzündeki bulutlar ise dikkat çekerken, yağışlı hava İstanbul'a doğru yola çıktı.

04 Ekim 2019 Cuma 16:49
Sağanak yağış İstanbul'a doğru yola çıktı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyordu.

Yağışlar şu andan itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'a düşmeye başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre ise, yağışlı hava Batı'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. 

Meteorolojinin İstanbul başta olmak üzere Trakya illerinde etkili olacağını öngördüğü şiddetli yağış ve fırtına Edirne’de başladı. Kısa sürede kenti etkisi altına alan yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, tente altlarına ve iş yerlerine sığındı.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Yağış şiddetini kaybetse de hafif sağanak şekilde kentte etkili olmaya devam ediyor.

Enez ilçesinde Yunanistan tarafından gelen bulutlar nedeniyle hava kısa sürede karardı. İlçede vatandaşlar fırtına nedeniyle önlem aldı.

Çataltepe Mahallesi'nde sürü halinde yaklaşık 300 keçi şiddetli fırtınaya yakalandı.

Bu mevkide otlayan keçi sürüsü, şiddetli rüzgardan korunmak için çobanlarının yönlendirmesiyle ağıllarına yöneldi.

Bu sırada, çeltik tarlalarındaki biçerdöverler hasada ara vermek zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 16:49
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. Yağış
  6. GÜNCEL Haberleri

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