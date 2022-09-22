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Gündem Sağanak sele yol açtı
Gündem

Sağanak sele yol açtı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 03:15:00 - 2022-09-22 03:15:32

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Yeniyaylacık köyünde sele yol açtı.

Sel köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı. Kaya parçalarının düştüğü yolda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile köyde çalışma yaptı.

Köy muhtarı Ömer Kara, gazetecilere, yağışın ardından oluşan selin bazı alanlara zarar verdiğini belirterek, su şebeke hattında da hasar meydana geldiğini söyledi.

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