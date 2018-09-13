'Sağanak nedeniyle metro seferleri iptal edildi' iddiasına cevap geldi
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü-Yenikapı arası seferlerin yapılamadığı iddia edilmişti. İddialar yalanlandı.13 Eylül 2018 Perşembe 22:17
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü - Yenikapı arası seferler yapılamadığı öne sürülmüştü.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bazı haber sitelerinde yer alan, 'sabah saatlerinde sağanak yağış nedeniyle metro seferleri iptal edildi' haberi asılsızdır. Sabah saatlerinde yağış nedeniyle metro seferlerimiz iptal edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
YORUM YAZ