Sağanak Karadeniz'i vurdu! İşte Ordu'da son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu’ kod ile uyarıda bulunduğu Ordu’da, Ordu-Giresun karayolunda su birikintileri oluştu, ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Selden 351 iş yeri, 32 konut ve 35 araç etkilendiği Ordu’da şiddetli yağışlar sonrası Turnasuyu Mahallesi’nde dere taştı, bazı yollarda ulaşım kapanma noktasına geldi, ev ve ahırlar hasar gördü. Tarım arazileri de sular altında kaldı.

"Her şey bir anda oldu"

Turnasuyu Mahallesi’nde evinde hasar oluşan Onur Çelebioğlu, “Her şey bir anda oldu. Yukarıda uçuk oldu ve sonrasında sular taştı. Evimizin içerisini su bastı. İlk önce küçük, sonrasına büyük hayvanlarımı zor kurtardım” dedi.

Sağanak sonrası Şirinevler Mahallesi’nde de Civil Irmağı’nın yan tarafında heyelan meydan geldi. Ekipler heyelanın olduğu bölgede çalışma başlattı.

Bülbül Deresi’nde ise ekipler, taşma riskine karşı iş makineleri yardımıyla sürekli olarak çalışmalarını sürdürüyor.