  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Geleceğin petrolü için Türkiye devreye giriyor, doğal gaz tedarik edecek! Nükleer enerjide yeni gündem...

AB'den dezenformasyon yasasına dair hadsiz çıkış

Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine ilişkin Fatih Erbakan'dan açıklama

Erika Olson, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Türkleri ayağa kaldıran karar! ABD'den açıklama geldi!

Fiyatlar deli gibi düşüyor! Konut satışları eylül ayında durma noktasına geldi!

Erdoğan’dan Ege için net mesaj! 'Biz zırhımızı kuşandık gerisini o düşünsün'

Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Kendisine minnettarız

Batı'ya resti çekti: Bizim bağımsızlığımız onlara mı kaldı?

Bakan Nebati ve Kılıçdaroğlu ABD'den aynı uçakla döndü! Bakın uçakta neler yaşandı

Fiyatı arabayla yarışıyor! Türkiye'den almak için sıraya girdiler
Gündem Sağ olarak kurtulan madenci o anları anlattı
Gündem

Sağ olarak kurtulan madenci o anları anlattı

Bartın'daki maden ocağı patlamasında sağ olarak kurtulan bir işçi başından geçenleri, 'Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım.' diyerek anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 00:49:00 -
Sağ olarak kurtulan madenci o anları anlattı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlamasında sağ olarak kurtulan bir işçi başından geçenleri, 'Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım.' diyerek anlattı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında bir patlama meydana geldi.

300 metre derinlikte yaşanılan patlama sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, maden ocağından kendi imkanlarıyla çıkan bir işçiyle konuştu.

Vali Arslan, işçiye "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek olayı sordu.

Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23