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Safranbolu'daki karantina uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 17:08:58 -
Safranbolu'daki karantina uzatıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarda uygulanan karantina uzatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İsmetpaşa Mahallesi'nde bir cadde, sokak ve bu sokağa bağlı yollarda uygulanan ve bu gece yarısı son bulacak karantina süresinin 11 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Adı geçen mahalleye bağlı Çağlayan Caddesi, Beşgöz Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollarda uygulanan karantina, bu gece saat 24.00'te sona erecek. Birden fazla Kovid-19 pozitifli ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla adı geçen cadde, sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollardaki karantina 7 Temmuz saat 24.00'e kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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