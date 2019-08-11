0553 313 94 23

Safranbolu'da tur otobüsünde yangın çıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 35 Tayvanlı turisti taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

11 Ağustos 2019 Pazar 16:59
Safranbolu'da tur otobüsünde yangın çıktı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Tayvanlıları taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Antalya'dan Safranbolu'ya gelen K.K. idaresindeki 07 AGC 217 plakalı tur otobüsü, ilçe girişinde motor kısmından yanmaya başladı.

Diğer sürücülerin ve tesadüfen olay yerinden geçen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Kökçü'nün uyarısıyla yangını fark eden sürücü, bir akaryakıt istasyonunun önünde durdu.

Kökçü'nün kontrolünde 35 Tayvanlı turist, 2 rehber ve şoför tahliye edildikten sonra yangın tüpleriyle müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Cep telefonlarıyla otobüsü görüntülemeye çalışan Tayvanlı turistler, daha sonra başka bir araçla ilçedeki otellerine gönderildi.

Polis, otobüsün motor kısmında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:59
  1. Karabük
  2. Safranbolu
  3. tur otobüsü
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban keserken bin 358 kişi yaralandı
    1. Kurban keserken bin 358 kişi yaralandı
    2. Tanzanya'daki petrol tankeri..
    3. Kocaeli’de 449 kişi kurbanlık keserken..
    4. Esat Öztürk: “Bayramlar kardeşliğin ön..
    5. Antalya’da ‘hırsız sevgililer ’..
    6. CHP'li belediye zammı yapıştırdı!..
    7. Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri..
    8. Kongo Havzası'nda yeni petrol rezervi..
    9. Dünya gündemine bomba gibi düşen..
    10. Bin 729 fanatik Yahudi Mescid-i..
    11. Türk Kızılaydan Kırgızistan'da kurban..
    12. TDV, Abidjan’da Prof. Dr. Ali Erbaş’ın..
    13. Karabük’te İl protokolü bayramlaştı
    14. Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay’dan..
    15. Bayramda trafik kazaları can almaya..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    17. "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
    18. Araban’da bayramlaşma programı
    19. Sağlık Bakanlığından İstanbul Lepra..
    20. Kuzey Makedonya'da kurban bağışı
    21. Jandarma ekiplerinden drone destekli..
    22. Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan..
    23. Bayramda acemi kasaplar hastanelere..
    24. Antalya’da orman yangını: 10 hektar..
    25. Asya ülkesinde Müslümanlar camiye akın..
    26. MHP'den 'geri dönün' çağrısı!
    27. Safranbolu'da tur otobüsünde yangın..
    28. Dalaman’da uyuşturucu operasyonu
    29. Öğrencilerden şehit babasına bayram..
    30. Çavuşoğlu'ndan Sırbistan Dışişleri..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?