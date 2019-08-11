Safranbolu'da tur otobüsünde yangın çıktı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 35 Tayvanlı turisti taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Tayvanlıları taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Antalya'dan Safranbolu'ya gelen K.K. idaresindeki 07 AGC 217 plakalı tur otobüsü, ilçe girişinde motor kısmından yanmaya başladı. Diğer sürücülerin ve tesadüfen olay yerinden geçen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Kökçü'nün uyarısıyla yangını fark eden sürücü, bir akaryakıt istasyonunun önünde durdu. Kökçü'nün kontrolünde 35 Tayvanlı turist, 2 rehber ve şoför tahliye edildikten sonra yangın tüpleriyle müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Cep telefonlarıyla otobüsü görüntülemeye çalışan Tayvanlı turistler, daha sonra başka bir araçla ilçedeki otellerine gönderildi. Polis, otobüsün motor kısmında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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