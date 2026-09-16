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Yerel Safranbolu'da pastanın süsünü çikolata sanıp yutan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Yerel

Safranbolu'da pastanın süsünü çikolata sanıp yutan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Yeniakit Publisher
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Safranbolu'da pastanın süsünü çikolata sanıp yutan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Safranbolu'daki Hafsa Sultan Konağı'nda pastanın süsünü yutan genci, Heimlich manevrası uygulayan Şengül Yılmaz kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde arkadaşlarıyla doğum günü kutlayan bir genç, pastanın üzerindeki süsü çikolata zannederek yedi. Süsün boğazına kaçmasıyla nefes almakta güçlük çeken genci, durumu fark eden konak sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası kurtardı.

Olay, Tarihi Çarşı bölgesindeki Eczacı Hidayet Derman Sokak'ta bulunan Hafsa Sultan Konağı'nda meydana geldi. Boğazına takılan cismi önce kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan genci arkadaşları hastaneye götürmeye çalışıyordu. Manevrayı uygulayan Şengül Yılmaz'ın müdahalesiyle süs boğazından geçti, genç rahat bir nefes aldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı İHA muhabirine anlatan Taner Yılmaz, bahçelerine gelen genç grubu gördüklerinde rahatsız olduklarını düşündüklerini, gencin sürekli kustuğunu ve bağırarak ses çıkarmaya başladığını söyledi. "İlk başta olayın ne olduğunu anlayamadık" diyen Yılmaz, genç otopark bölgesine doğru gittiğinde gruptan bir kadının yanlarına geldiğini aktardı: "Boğazına doğum günü pastasının plastiğinin kaldığını söyledi, nefessiz kaldığını söyledi. Daha sonra eşimle beraber otoparka doğru yöneldik."

"'Yuttum abla' dedi, daha sonra rahatladı"

Manevrayı uygulayan Şengül Yılmaz ise gencin hasta olduğunu düşünüp personele sorduğunu, geri gelen arkadaşlarının "Boğazında pastanın süsü kaldı" dediğini anlattı. Eğitimi olduğunu belirterek yardım teklif eden Yılmaz, otoparka yöneldiğinde gencin cevap veremediğini, "tam tıkanmaya geçmişti" sözleriyle aktardı.

Yılmaz, müdahale anını şöyle anlattı: "O noktada ben hemen Heimlich manevrasına başladım. 1, 2, 3. hamlede zaten 'Yuttum abla' dedi, daha sonra rahatladı."

İlk yardımda ilk saniyelerin çok önemli olduğunu söyleyen Şengül Yılmaz, eğitimin yaygınlaşması gerektiğini de dile getirdi: "Bence Heimlich manevrası eğitimini her yetişkinin alması gerekiyor. Her restoranın, her işletmenin muhakkak alması gerekiyor." Yılmaz, eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

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