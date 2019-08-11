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Safranbolu’da geleneksel bayramlaşma

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu’da Kurban Bayramı huzur içerisinde kutlanıyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:56
Safranbolu’da geleneksel bayramlaşma

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu’da Kurban Bayramı huzur içerisinde kutlanıyor.


Geleneksel hale gelen ve Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan Asmaaltı’nda gerçekleşen bayramlaşma törenine Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş,muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdür ve amirleri, çarşı esnafı ile vatandaşlar katıldı.


Esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşmanın ardından konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşımın en üst seviyede yaşandığı özel günler olduğunu söyledi.


Bayram öncesi ya da sonrası günleri de bayram tadında yaşamayı dileyen Başkan Köse, “ Yaşadığımız kenti hak ettiği şekilde, toplum kurallarına uyarak, kendi kişisel çıkarlarımızı düşünmeden, Safranbolu’muza yakışır bir şekilde yaşanan nice bayramları birlikte yaşamak dileği ile bir kez daha tüm hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum ” dedi.


Tarihi Çarşı’da geleneksel hale gelen bayram kutlamalarını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirten Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise, “ Tarihi Çarşı’da geleneksel hale gelen bayram kutlamalarını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah Safranbolu’daki bu huzurlu ortam, birlik ve beraberlik, bundan sonraki günlerde de devam eder. Bizler Safranbolu’ya tüm birimlerimizle, muhtarlarımızla, STK’larımızla hizmet etmeye devam edeceğiz.Yine Safranbolu’ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin de bu huzur ikliminden, bu birlik ve beraberlikten etkilenip, tanıtımına da katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Bu vesile ile Cenabı Allah ülkemiz olarak, ilçemiz olarak daha nice bayramlara ermeyi nasip etsin diyor, hepinizin bayramını bir kez daha kutluyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından yapılan ikramlardan sonra program sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:56
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