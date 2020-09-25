  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev" seçildi
Aktüel

Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev" seçildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 20:14:43 -
Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev" seçildi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında "En iyi restore edilen ev"in sahibine plaket verildi.

Akçasu Mahallesi'nde yaklaşık 300 yıllık olduğu belirtilen Mehmet Emin Yücel'e ait Kavaslar Evi, "En iyi restore edilen ev" ödülüne layık görüldü.

Belediye Başkanı Elif Köse, törende, festivalin kültürel kazanımlar sağladığını söyledi.

Restorasyon için ev sahiplerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Köse, bu evlerin korunması için yangın ve doğal afetler konusunda çalışma başlattıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından Köse ve diğer protokol üyeleriyle ev sahipleri, "En iyi restore edilen ev" plaketini çaktı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar
Medya

‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar

FOX TV’de ekranlara gelen ‘Mucize Doktor’ adlı dizide karısını aldatan koca üzerinden ‘aldatmak’ meşru bir şeymiş gibi gösterildi. Dizide ah..
Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı
Ekonomi

Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımı sonrası gevşeyerek 455 TL’ye gerileyen altın yükselişe geçti. Büyüme trendine giren altın i..
Bakan Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'dan açıklamalarda bulunarak, 'Vaka artışı hızı kontrol altında' dedi.
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı